忙しい朝に少しでも短縮したい、身支度の時間。シンプルなボブもまとまりやすいけれど、それ以上に手軽で鮮度も高まるのがレイヤーを入れたアレンジです。40・50代の大人世代も挑戦しやすい「レイヤーボブ」のメリットを、カットした美容師さんのコメントとともに紹介します。 跳ねる髪質をデザインに @ofuke_akifumicasiiさんが「肩口まで伸びたけど跳ねてまとまらない方に」と紹介するのは、外跳ねのくび