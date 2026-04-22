◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜）阪神・佐藤輝明内野手の安打が極端なシフトに阻まれた。いきなり４点のビハインドを背負った２回先頭。右腕・竹田のカーブを捉えた打球は本来なら完璧に中前に抜けるような当たりだったが、二塁ベース後方に陣取っていた遊撃手の真正面に。遊直に倒れ、主砲も思わず天を仰いだ。