◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季３勝目を懸けて今季４度目の先発に臨み、初回を無失点で立ち上がった。初登板で勝利した新人投手が４戦３勝なら球団８人目、左腕では００年の郄橋尚成以来２人目の快挙となる。まずは先頭の大島を１３１キロのスライダーで空振り三振に抑えて１アウト。続く田中には四球、石伊に左前打を許して１死一、二