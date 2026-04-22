4月21日にお邪魔したのは、岐阜県揖斐川町で手作り豆腐などを販売する「とうふ匠 老舗 弓削銘水堂」。創業約80年になりますが、前代未聞の窮地に陥っていると言います。 【写真を見る】豆腐のパックが値上がり･入手も困難に… 苦渋の決断で｢20円値上げ｣へ ナフサ不足で“前代未聞”の事態に （とうふ匠 老舗 弓削銘水堂 弓削智裕社長）「豆腐のパックがいま値段が上がっていて、なおかつ5月初めくらいまでしか在庫がない。しかも