三笘薫がチェルシー戦でも存在感を見せたイングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、現地時間に行われたプレミアリーグ第26節のチェルシー戦に先発出場し、3-0の快勝に貢献した。この試合で三笘が見せたプレーについて、衛星放送「スカイ・スポーツ」で「チェルシーのウィンガーたちが欠いているものがすべて備わっている」と称賛された。前節のトッテナム戦に続く2試合連続ゴールを狙った三笘は後半17分、右サ