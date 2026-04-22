Jリーグとサントリー生ビールが新CM公開およびコラボキャンペーンを開始Jリーグ（日本プロサッカーリーグ）は4月22日、サントリー生ビールとのタイアップ企画として、全60クラブのエンブレム入りオリジナルグッズが「絶対もらえる」キャンペーンを実施すると発表した。あわせて新CMも公開されており、豪華なコラボレーションにファンから「すげ〜」「ヤバい！」と大きな反響を呼んでいる。今回のキャンペーンは、対象となるサ