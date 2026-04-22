今季開幕から好投がつづくカブスの今永昇太投手が、投手の安定度合いを示す“とある数値’で、メジャー随一の成績を残しています。今永投手は直近では、日本時間22日のフィリーズ戦に今季5度目の先発を飾り、7回87球3安打1失点と好投。カイル・シュワバー選手やトレイ・ターナー選手、ブライス・ハーパー選手などを擁す強力打線を相手に今季2勝目を挙げました。また今季は5度先発登板し、クオリティースタート(6イニング以上を自責