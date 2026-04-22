プルデンシャル生命得丸博充 社長「関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていること、改めて深くお詫びを申し上げます」プルデンシャル生命は、社員が顧客から金銭をだましとるなどしていた問題をめぐり、新たな営業の活動自粛期間を延長すると発表しました。延長は180日間で、“再発防止策などの浸透にさらなる時間が必要”と判断したということです。また、1月末に補償の問い合わせ窓口を設置して以降、同じグ