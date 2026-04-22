「ロッテ−オリックス」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）試合開始早々アクシデントが起こった。オリックスは初回１死、大城が右中間への飛球を放ったが、二塁ベース付近で左脚付近を痛めた模様。二塁ベースを回ったところで折り返し、這いつくばりながらベースに戻った。大城はトレーナーに肩を支えながらベンチに下がり、代走・シーモアが送られ途中交代となった。球団は「左足首付近を痛めたため、交代となりました