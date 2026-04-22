仲介国のパキスタンで開催される予定だったアメリカとイランによる2回目の対面協議は今後、どうなるのでしょうか。首都イスラマバードから中継でお伝えします。停戦の延長について、パキスタンメディアも一斉に報じていますが、トランプ大統領がパキスタンからの停戦延長の要請を受け入れたとする点を評価するような論調が目立ちます。一方で、首都イスラマバードで予定されていた2回目の協議は一旦、白紙の状態になりました。パキ