13日に結婚を発表した元乃木坂46の和田まあやが22日、自身のインスタグラムを更新し、婚姻届の証人を明かした。【写真】同期の絆…！婚姻届の証人と2ショットをアップした和田まあや和田は「婚姻届の証人は…親友のひなちまにお願いしました（場所は焼肉屋さんタレや油はギリギリ付きませんでした」と、証人が乃木坂46・1期生で同期の樋口日奈であることを明かし、2ショットをアップ。「実際に書いてくれてるところはYouTube