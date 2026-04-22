「巨人−中日」（２２日、上毛新聞敷島球場）群馬県出身のタレント・井森美幸が、ファーストピッチを務めた。阿部監督得意のフレーズ「最高」や、「さぁ、行こう」にちなんで背番号「３１５」が入った巨人のユニホームの上着を着用し、オレンジズボン姿で登場。捕手役の群馬県出身のドラフト４位・皆川（中大）にわずかに届かずワンバウンド投球。スタンドは大きな拍手と歓声に包まれた。井森は「この日のために１週間投げ