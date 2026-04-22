東京・千代田区の靖国神社で行われていた春の例大祭で、横断幕を掲げて進行を妨害したとして、韓国籍の男が現行犯逮捕されました。威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、韓国籍のパク・サンギュ容疑者（64）です。パク容疑者はきょう（22日）午前11時ごろ、千代田区の靖国神社で行われていた春の例大祭の最中に、島根県の竹島と長崎県の対馬の領有権や靖国神社への参拝中止を求める内容が書かれた横断幕を神門付近で掲げ、行