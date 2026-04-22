参院憲法審＝22日午後参院憲法審査会は22日、参院選で隣接県を一つの選挙区にする「合区」を巡って与野党が議論した。自民党は、合区導入のきっかけとなった「1票の格差」に関する最高裁判決は、憲法が求める投票価値の平等に偏重していると疑問視。憲法改正で合区を解消すべきだと主張した。立憲民主党は法改正による合区解消を念頭に、改憲は不要だとの考えを示した。自民の古賀友一郎氏は、「都道府県単位という理想的な選