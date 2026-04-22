◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年4月22日ZOZOマリン）オリックス・大城滉二内野手が、初回に負傷交代を強いられた。「2番・二塁」で出場し、第一打席で右翼フェンス際への二塁打を記録。だが、二塁ベース付近を回る際に左足を痛め、二塁ベースをやや過ぎた後、這いつくばるような形でベースに戻った。足を引きずりながら大城はトレーナーに付き添われ、ベンチ裏へ。代走にシーモアを送られ、無念の途中交代とな