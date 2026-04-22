イランのイラバニ国連大使は21日、戦闘終結に向けた2回目のアメリカとの協議開催に向けて改めて海上封鎖の解除を求めた。イランのイラバニ国連大使は21日、アメリカ・ニューヨークの国連本部で複数のメディアの取材に応じ、「アメリカが政治的解決を求めているなら、我々は準備ができている」とした上で、「海上封鎖が解除されれば、2回目の協議がパキスタンの首都イスラマバードで開かれることになる」と、改めてアメリカに封鎖の