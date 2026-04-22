可愛すぎるボーダーコリーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で201万8000回再生を突破し、「めっちゃ怒りにくいw」「表情がもろに出てる(笑)」「絶望してらっしゃる…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：飼い主に恋をしている犬→生まれて初めて『叱られた』結果…わかりやすく絶望している『表情』】 パパのことが大好き！ TikTokアカウント「inou