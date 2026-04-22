飼い主さんがお庭で大切に育てているレモンバーム。花壇の手前側、一部分だけとても元気で濃い緑の箇所があり、好んで食していた矢先に…衝撃の事実が判明したというのです。 思わずクスッと笑える、まさかの展開は記事執筆時点で414万回を超えて表示されており、5.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：庭で育てている『ハーブ』を収穫していたら、実は犬が…判明した『衝撃の事実』】 庭で