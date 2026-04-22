淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」のアトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」にて、限定チケット『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』が5月15日より販売されることが発表された。 本商品は、「ドラゴンクエスト アイランド」のオープン5周年と、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年を記念して販売されるもの。シリーズで冒険者の旅を助けてきた