イングランド代表DFトレボ・チャロバーがチェルシーの現状に言及した。現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、チェルシーが三笘薫を擁するブライトンと敵地で対戦。０−３で敗れた。この結果、リアム・ロシニア監督が率いるチームはリーグ戦５試合連続の完封負け。データサイト『Opta』によれば、1912年11月以来の不名誉な記録だという。クラブの公式サイトによると、ブライトン戦に先発したチャロバーは試合後