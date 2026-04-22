22日の昼ごろ、石川県珠洲市で70代の男性の住宅と納屋の2棟が焼ける火事がありました。22日午後0時50分ごろ、石川県珠洲市長橋町で、近くに住む女性が「建物が燃えている」と消防に通報しました。火は木造2階建ての住宅と隣接する納屋の、少なくとも2棟を焼き、およそ4時間後におおむね消し止められました。警察によりますと、70代の男性は1人暮らしで、けがはありませんでした。警察と消防は、23日実況見分を行い、火が出た原因な