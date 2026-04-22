佐世保競輪場で、リニューアルされた新しいメインスタンドがお披露目されました。 8月には佐世保で初めてとなる、G1レースの開催も予定されています。 （佐世保市経済部 競輪事務所 山口 訓生 所長補佐） 「間近に迫力のあるレースを(観戦できる)。車輪、タイヤのものすごい音がする」 メインスタンドは「海に浮かぶ大型船」をイメージした3階建て。 観戦スペースのほか、フ&#