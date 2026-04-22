PTAの会費など1500万円着服石川県金沢市の大徳中学校で、PTAの会計担当者が2年間にわたって、会費などおよそ1500万円を着服し、PTAが警察に被害を相談していたことが分かりました。関係者によりますと、4月20日の夜、石川県金沢市立の大徳中学校で、在校生や卒業生の保護者らを対象にした説明会が開かれ、PTAの現在の会長と2024年度の会長から、会計担当者が着服していた事実が報告されました。会計引き継ぎで偽造と着服が発覚それ