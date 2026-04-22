健康状態や将来の収入面での不安を考慮し、心身の平穏を保つための最適な拠点として実家での生活を選ぶ道もあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、埼玉県さいたま市見沼区在住・36歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロ