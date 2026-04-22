千趣会の通販事業ベルメゾンは、汗ジミ悩みがある全国の25歳〜54歳の男女416名を対象に「汗に関する意識調査」を実施した。その結果、汗に悩む人の56.0％が「汗ジミが見えやすい色の服を着にくい、購入し辛いことがあった」と回答し、計31.9％の人が月に約5時間を汗ジミケアに費やしていることが明らかになった（汗に関する意識調査 調査期間：2025年12月18日〜20日／調査対象：汗ジミ悩みがある全国の25歳〜54歳の男女416名／調査