桜島で噴火や爆発があったときの鹿児島県民の反応といったら、目をみはるものがある。【話題のポスト】もくもくと上がる噴煙がもたらすのは「ポイントアップ」降灰時と普段の白波スタジアム光景2026年4月11日、桜島では4か月ぶりの爆発が観測された。その翌日、12日。鹿児島県鹿児島市をホームタウンとして活動するプロサッカークラブ「鹿児島ユナイテッドFC」の公式Xアカウント（＠kagoshimaufc）から、現地の様子と共にある情