すべての画像を見る何か疲れたな〜って日、ありますよね。もう今日は何もしたくない。お家でゴロゴロしていたいみたいなそんな日。そんなときに、難しい情報とか複雑な考え事をしようとしても何も頭に入ってこないんです。だからそんな日は、ゆっくり漫画でも読んで時の流れをゆっくりにするのはいかがでしょうか？今日ご紹介する「クジマ歌えば家ほろろ」は、そんなゆったり時間にぴったりな作品になっています。こちらの作品は、