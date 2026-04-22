ダスキンが運営するミスタードーナツは、4月27日から「シャリもぐフルーツフローズン」の2種を期間限定で発売する。今回発売する「シャリもぐフルーツフローズン」は世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンク。これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷のシャリシャリ食感と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材の大きさにこだわったことでもぐもぐとした満足感を楽しめる商品となっている。「シャリもぐヨ