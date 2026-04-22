※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 1980年代後半から90年代前半にかけて起こった空前のバンドブーム。ちょうどその頃にデビューしたバンドマンたちがこの数年次々と還暦を迎えているが、中でもスペシャルなひとりである大槻ケンヂさんも、今年ついに大台に乗った。そんなとてもめでたいタイミングで出版されることになったのが本書『幻と想』だ。「自選詩集として、還暦記念に出しませんか、って