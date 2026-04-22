健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開するTENTIAL（以下、テンシャル）は、5月7日から累計販売200万セット（トップス・ボトムス2点で1セット換算（400万枚販売実績）、累計販売数は昨年12月時点）を突破した疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズの最新作として、素材とパターンを追求したブランド史上最高峰モデルの「BAKUNE Dry Pro」を、テンシャル公式オンラインストア