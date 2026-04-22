高市早苗内閣が4月21日、武器輸出を規制する防衛装備移転三原則の運用指針を改定。殺傷能力のある武器の輸出を全面的に解禁したことに対し、芸能界からも懸念の声が相次いでいる。【写真】マクロン仏大統領と「かめはめ波」を打ち合う高市首相キャスター小川彩佳も懸念「同日よるの『news23』（TBS系）では、キャスターの小川彩佳さんが、『1度踏み込んでしまうと後戻りができなくなる、非常に重い方針転換だと思うんですよ。こ