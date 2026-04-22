「日本ハム−楽天」（２２日、エスコンフィールド）ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード女子、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、始球式に登場した。岐阜県出身で今月１日、中日−巨人（バンテリンドーム）でも始球式を行っており、中２０日、今月２度目の登板となった。Ｔシャツ姿で投球し、ボールはツーバウンドで捕手の元へ。客席からは拍手が起こった。始球式は通算３度目だが「一番緊張した」