◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年4月22日横浜）阪神・大山悠輔内野手が、4点を追う2回にソロ本塁打を放った。DeNA先発・竹田が投じたカーブにうまくタイミングを合わせ、左翼席へ一直線に運んだ。初回から4点リードを奪われた直後に、主砲が反撃の一発を決めた。