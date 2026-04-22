ロシア運輸省は２１日、ロシアと北朝鮮の国境を流れる豆満江に架かる自動車橋の建設が進み、橋桁が連結したと発表した。タス通信によると、橋は今年６月に開通する予定だ。ロシアのウクライナ侵略を機に接近した露朝の蜜月ぶりを象徴するもので、両国関係はさらに深まりそうだ。発表によると、橋は全長約５キロ・メートルで、このうち約１キロ・メートルが豆満江に架かる。ロシア側の町ハサンに国境検問所を設け、１日あたり車