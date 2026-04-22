タレント・安田美沙子（４４）が２１日、４４歳の誕生日を迎えた。白髪染めの意味合いもあり、人生で初めてハイライトを入れたことを明かした。「４４さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容院に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」と長男（８）、次男（６）を母に預かってもらい、夜中に美容院で施術してもらったことを報告。母親の「ヘルプ」に感謝し、「白髪染めも入れつ