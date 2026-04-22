中国の文化大革命と日本との関わりは何か。南モンゴル出身で静岡大学教授の楊海英さんは「中国流プロパガンダが国境を越えて日本の左派芸術と結合し、全世界に伝播していった。その源流には、松山バレエ団が中国に逆輸入した演劇がある」という――。※本稿は、楊海英『未完の中国文化大革命』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。■日本に広まった中国の演劇『白毛女』1940年代、中国共産党がまだ延安に割拠していた頃に『