浴室乾燥機は天候に左右されず洗濯物を乾かせる便利な設備ですが、「毎日長時間使っていると電気代はどのくらいかかるのか？」と気になっている方も多いのではないでしょうか。継続的に使用している場合、想像以上にコストがかかっている可能性もあります。 この記事では、浴室乾燥機の電気代の目安や計算方法、さらに無理なく節約するためのポイントについて分かりやすく解説します。 浴室乾燥機を毎日8時間使うと