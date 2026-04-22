祖父が亡くなり、母が遺産を相続した直後に、さらに母も他界。こうした「短期間での相続」が続くケースでは、「同じ遺産に再び相続税がかかるのか？」と疑問に感じる方も多いでしょう。特に、すでに相続税を支払っている場合、「二重課税ではないのか」と不安になるのも無理はありません。 本記事では、このようなケースにおける相続税の考え方と、負担を軽減できる制度についてわかりやすく解説します。