横浜土産の定番として知られる菓子「ハーバー」。いまでは神奈川ナンバーワン土産とも言われ、年間2200万個以上を売り上げる人気商品だ。しかし25年前、製造元の倒産で姿を消し、「縁起が悪い」と取引先に取り扱いを断られた過去がある。そんな菓子が、なぜ復活し再び愛される存在になったのか。ライターの弓橋紗耶さんが取材した――。筆者撮影■歓迎されなかった25年前の横浜銘菓「御社は一度倒産されてますよね？」「もう、ちゃ