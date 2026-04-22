オーディション番組「B:MY BOYZ」（SBS）から誕生した新人ボーイズグループ「YUHZ（ユアーズ）」が、青春の輝きを詰め込んだ世界観を披露した。4月22日、YUHZは初のシングルアルバム『Orange Record』のコンセプトフォトを公開。少女漫画から抜け出したようなフレッシュな魅力で視線を集めている。【注目】YUHZの日本人メンバー3人、「TGC」出演！メンバーは、レトロなスタイリングにそれぞれの個性を加えて、自由でエネルギッシュ