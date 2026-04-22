元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里が豪華な顔ぶれを見せた。矢口は２２日までに自身のインスタグラムで出演番組を報告し、オフショットをアップ。共演した同じく元モー娘。メンバーの中澤裕子、保田圭との３ショットや３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」との集合ショットを公開し、「安定のゆうちゃんと圭ちゃんと青ジャージで巨大滑り台。しかもミセスさんとクイズで勝負できる日が来るなんて」と感慨深