◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着まで日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、美浦トレセンタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は、美浦・Ｗコースで三浦皇成騎手を背に併せ馬を実施。カリーシ（５歳２勝クラス）を４馬身追走すると、直線では馬なりのまま内から脚を伸ばし１馬身先着した。８２秒７―１１秒５に、武井調教師は「順調に調整できたし、ジ