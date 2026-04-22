【モデルプレス＝2026/04/22】女優の羽田美智子が4月21日、自身のInstagramを更新。姪の結婚式ショットを披露し、話題となっている。【写真】57歳美人女優「幸せオーラが溢れてる」“先祖が建てた建物”での姪の挙式ショット◆羽田美智子、姪の結婚式を報告羽田は「愛する姪が結婚しました」とつづり、写真を投稿。高祖父が宮大工であったことから「先祖が建てた建物の前で結婚を報告したいと2人で決めたみたいで⋯水戸の茨城