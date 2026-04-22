◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）１週前追い切り＝４月２２日、美浦トレセン昨年のステイヤーズＳで重賞初制覇を果たして、前走のダイヤモンドＳで５着だったホーエリート（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）が、伸びやかなフットワークで順調な仕上がりをアピールした。Ｗコースで外ルシード（４歳３勝クラス）を約半馬身追走する形からスタートし、ゴール前で仕掛けて