◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜）阪神の先発・茨木秀俊投手が初回に４点を失った。先頭の三森に三塁線を破る二塁打を浴びると、続く牧にも右中間二塁打を許して二、三塁。ヒュンメルは高め１４６キロで空振り三振に仕留めたが、佐野に先制の中前２点適時打を献上した。その後に戸柱にも２点適時打を打たれ、この回一挙４失点となった。前夜は７年ぶりの１６失点で大敗だった。この日も大量ビハインドで