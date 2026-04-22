「パイナップル・プリンセス」などのヒット曲で知られ、１９６０年代にアイドル的人気を誇った歌手の田代みどりが７８歳の誕生日を迎えた２２日、都内でバースデーコンサートを行った。１６歳でデビューした田代は、結婚を機に主婦業に専念するために活動休止。７７歳の喜寿を節目に再び歌への情熱が燃え上がり、約５０年の時を経て２年ほど前に歌手活動を本格再始動。２時間半のステージでは、ブランクをまったく感じさせない