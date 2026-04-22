女子プロゴルファーの菅沼菜々（２６）＝あいおいニッセイ同和損保＝が２１日、自身のＸを更新。自身の持つ広場恐怖症について「人が多く集まる空間でパニックになる病気ですよねと何度か、質問来ました」と明かし、「違います、自らの力で脱出できない状況で発症します。大勢の前で歌ったりしていても、逃げようと思えば逃げれます。でも電車、飛行機は逃げようと思ってもドアがあかない、逃げられません。そういう事です。」と