【ポケモン メタモンいっぱいコレクション】 5月 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、カプセルトイ「ポケモン メタモンいっぱいコレクション」を5月に発売する。価格は1回300円。 本商品はポケモン1体にフィーチャーした「いっぱいコレクション」シリーズで、へんしんポケモンのメタモンを立体化したもの。種類は全5種。 メタ