Ｊ１清水は２２日、２５日のホーム名古屋戦に向けて、静岡・三保グラウンドで一部公開で調整を行った。ＦＷ北川航也が５連戦への意気込みを示した。２５日の名古屋戦から５月１０日の福岡戦まで中２日、もしくは中３日での”５連戦”を迎える。現在、清水は明治安田Ｊ１百年構想リーグ地域リーグラウンドＷＥＳＴの４位。首位の神戸との勝ち点差は８。北川は「この５連戦で大きく順位が変わると思います。上に行くか、下に行く