「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されている地域の2週間天気をまとめました。朝晩は霜が降りるほど冷え込む日もあります。夜間の急な避難に備えて、枕元に防寒着を用意しておきましょう。外出が多くなる時期です。万が一に備え、バッグに入れておきたいものも確認しておくと安心です。明日23日(木)関東は帰宅時間に雨・風強まる明日23日は、関東で春の嵐になるでしょう。低気圧が発達するため昼前後から雨の範囲が広が